CasaPound Italia aderisce alle proteste contro coprifuoco

#2201LIBERTÀ, con questo slogan, a partire dalle 22 di ieri, si sono svolte manifestazioni in tutta Italia per protestare contro la decisione del Governo di mantenere il coprifuoco alle 22. Alle manifestazioni e alle iniziative spontanee organizzate dai cittadini, ha deciso di partecipare anche CasaPound Italia.

“Appoggiare le proteste contro il coprifuoco è un atto dovuto – afferma un portavoce di Cpi Gaeta – avevamo promesso di stare sempre al fianco dei cittadini e lo siamo anche ora. Mantenere il coprifuoco è una scelta politica, l’emergenza sanitaria c’entra ben poco. A pagare, come al solito, sono i cittadini che si ritrovano ancora una volta a dover fronteggiare un governo incapace di dare risposte serie a una crisi che dura da più di un anno. Al contrario dei grandi partiti la nostra posizione è chiara: il coprifuoco va abolito e scenderemo in piazza a sostegno e come cittadini finché non otterremo questo risultato”.