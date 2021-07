Castelforte, auto fuori strada in via delle Terme

Nella notte appena trascorsa, poco prima delle 2, il personale operativo dei Vigili del Fuoco, è intervenuto nel Comune di Castelforte a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto in via delle Terme, la squadra territoriale VVF del locale distaccamento, constatava la presenza di una sola vettura incidentata e fuori strada per cause in fase di accertamento. Al momento dell’arrivo dei VVF la persona coinvolta era fuori e, apparentemente, illesa: trattasi di una ragazza campana. Il mezzo stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto, per le rispettive competenze, anche 118 e carabinieri.