Celentano, FDI: «Un assessorato alla disabilità con la prossima amministrazione di Centrodestra. Latina è in debito con le persone diversamente abili e l’amministrazione uscente in 6 anni non ha fatto nulla»

«Chiederò a Vincenzo Zaccheo, una volta eletto Sindaco di Latina, l’istituzione di un Assessorato con delega alla disabilità, perché nessuno nella nostra città deve rimanere indietro o essere dimenticato».E’ la richiesta di Matilde Celentano consigliera comunale uscente e già capogruppo di Fratelli d’Italia.



«Latina città dei diritti, come è stata ribattezzata da questa amministrazione – spiega la Celentano -, non ha purtroppo diritti per tutti, perché Latina è in debito con le persone con disabilità. Già nella precedente amministrazione, grazie ad una mozione di Fdi, approvata all’unanimità, il Comune avrebbe dovuto introdurre la figura del Disability Manager. Figura per la quale, finalmente dopo sei anni sono stati stanziati dei fondi nell’ultimo bilancio di previsione. Così pure, nonostante per l’amministrazione Coletta fosse un obiettivo da realizzare a breve termine, solo ad Aprile di quest’anno è stato portato in Consiglio il Peba (Piano eliminazione delle barriere architettoniche). Peba per adesso limitato solo nella zona ztl, ma che almeno è pur sempre un inizio. Può infatti sembrare assurdo, ma la maggior parte degli edifici di proprietà comunale non sono fruibili e conformi alle persone con disabilità: non è fruibile il Palazzo Comunale, la Prefettura, le Poste, il Teatro, il Museo Cambellotti e tanti altri ancora.

Mentre per le strade sfrecciano monopattini in nome di una mobilità sostenibile, marciapiedi sconnessi, dislivelli, gradini, colonnine e pali della luce mal posizionati, mancanza di rampe idonee per l’attraversamento stradale, rendono la vita impossibile alle persone con queste problematiche.

Eppure l’Unione Europea,con la Carta dei Diritti Fondamentali, con l’articolo 26, riconosce il diritto ai disabili di beneficiare di misure nell’interesse di garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e la partecipazione alla Comunità. Sempre nell’ultimo Consiglio sul bilancio di previsione grazie ad un emendamento firmato congiuntamente Fdi e Lnc, sono stati destinati 40.000 Euro per il Peba.

Chiediamo – conclude la Celentano – che l’abbattimento delle barriere architettoniche, che auspichiamo ci sia a breve, non venga realizzato solo nella Ztl, ma anche nelle periferie, nei borghi e nei parchi della nostra città

Con la delega alla Disabilità, nella prossima amministrazione di Centrodestra verranno affrontate a 360 gradi tutte le problematiche con le quali le persone diversamente abili si trovano, loro malgrado, a dover combattere purtroppo ogni giorno: a partire dalla fruibilità, i trasporti, l’inclusione lavorativa, il tempo libero, il disbrigo pratiche quotidiane, l’assistenza domiciliare».



Così in una nota la capogruppo uscente di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano