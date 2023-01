“Centro in festa”, la festa inaugurale del Centro Socio Educativo diurno per minori di Gaeta

Il Centro Socio Educativo Diurno per minori di Gaeta, rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni, promosso dal Comune di Gaeta, Distretto Socio Sanitario LT/5 e Consorzio Intesa, organizza per giovedì 26 gennaio, dalle 15:30 alle 17:30, in Via dei Frassini, nei locali della Chiesa di Santo Stefano, la festa inaugurale “Centro in Festa”.

Il servizio, nato per offrire una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, socializzazione, aggregazione e partecipazione alla vita sociale, culturale e ricreativa, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 18:00.

Per informazioni, è possibile contattare lo sportello dei Servizi sociali del Comune di residenza, oppure rivolgersi al Consorzio Intesa, in via Nettuno 3, a Gaeta, al numero 351666479 o all’indirizzo mail info@consorziointesa.org.