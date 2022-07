Centro storico: il Sindaco Leccese e l’Assessore Santoro incontrano una delegazione dell’associazione “Condominio Gaeta vecchia”

“Compito dell’Amministrazione – dichiara il Sindaco Leccese – è quello di confrontarsi con il cittadino in un’ottica di proficua collaborazione per innalzare gli standard della qualità della vita e benessere. Accogliamo con grande entusiasmo – aggiunge il sindaco – il gruppo di cittadini a cui auguriamo una proficua attività finalizzata a promuovere ogni azione in un’ottica propositiva e di collaborazione per il bene comune e a beneficio della collettività. Il nostro centro storico – prosegue Leccese – è un gioiello che racchiude in se tante realtà: dal patrimonio culturale di inestimabile valore, alle attività commerciali, diversi ristoranti, pub, bar e pizzerie sono molto frequentati soprattutto nel periodo estivo. Una realtà molto complessa dove la tutela e la salvaguardia anche del patrimonio e delle aree pubbliche sono tra le priorità che ci siamo posti. Dobbiamo soprattutto saper ben interpretare le esigenze dei residenti del centro storico ed anche grazie al Condominio Gaeta vecchia possiamo disporre di uno strumento che ci permette di saper rispondere più concretamente alle esigenze e necessità di tutti. Intendo infine ringraziare l’amministratore della realtà associativa Emilio Donaggio e tutto il suo gruppo di lavoro composto da tanti cittadini accomunati da una grande passione e voglia di essere propositivi pungolando l’amministrazione comunale per un’azione di governo ancora più efficace ed efficiente”.

“Il dialogo e il confronto – spiega l’Assessore al commercio Diego Santoro – ci consentono di poter agire con maggiore incisività. La nascita del Condominio Gaeta vecchia rappresenta un momento di crescita collettiva. La dimostrazione che ognuno di noi, a prescindere dai ruoli e titoli, può e deve fare qualcosa per la propria città. Seppur nominati da pochi giorni abbiamo ben chiara la strada da percorrere. Una strada impegnativa ma che ci vede camminare insieme a tante realtà che davvero hanno a cuore la tutela del territorio e del patrimonio cittadino. Auspichiamo quindi che la nostra Gaeta sia sempre più un luogo bello e vivibile in una crescita costante ed armoniosa”.

“Il nostro gruppo – commenta il Coordinatore di Condominio Gaeta vecchia Emilio Donaggio – vuole distinguersi come un soggetto propositivo e aperto al dialogo con tutti i cittadini di Gaeta e le realtà associative che hanno a cuore la nostra città. Ringraziamo il Sindaco Leccese e l’Assessore Santoro per la piena collaborazione manifestata concretamente tanto che già dal nostro primo incontro ci siamo confrontati su azioni che possono intraprendersi. Tra le priorità – conclude Donaggio – il miglioramento della vita quotidiana dei residenti e di tutti coloro che frequentano per motivi diversi il quartiere. Abbiamo riscontrato piena sintonia con l’amministrazione comunale nel tutelare il decoro urbano; nel trovare soluzioni per una viabilità e mobilità sostenibile tutelando la salute attraverso la cura dell’ambiente e del patrimonio pubblico. Siamo ben lieti di accogliere persone che con spirito costruttivo e propositivo intendo apportare il proprio contributo. La nostra casella di posta elettronica condominiogaetavecchia@gmail.com è a disposizione di tutti anche per segnalazioni ed interventi che interessano il centro storico di Gaeta”.