Che cos’è e come funziona il “Bitcoin Mining”

Il mining di bitcoin è il processo attraverso il quale vengono messi in circolazione nuovi bitcoin, ma è anche una componente fondamentale del mantenimento e dello sviluppo del libro mastro della criptovaluta . Viene eseguito utilizzando computer molto sofisticati che risolvono problemi di matematica computazionale estremamente complessi.

L’estrazione di criptovaluta è faticosa, costosa e solo sporadicamente gratificante. Tuttavia, il mining ha un fascino magnetico per molti investitori interessati alla criptovaluta a causa del fatto che i miner sono ricompensati per il loro lavoro con i token crittografici, cioè con i bitcoin in questo caso.

Con il mining, puoi guadagnare criptovaluta senza dover spendere soldi per acquistarli, e visto che quello delle criptovalute è un valore in costante fluttuazione, può essere un’opportunità molto attraente. .

I minatori di Bitcoin ricevono Bitcoin come ricompensa per aver completato “blocchi” di transazioni verificate che vengono aggiunte alla blockchain.

I premi di mining vengono pagati al minatore che scopre per primo una soluzione a un puzzle di hashing complesso e la probabilità che un partecipante sia quello a scoprire la soluzione è correlata alla porzione della potenza di mining totale sulla rete. Chi fa crypto mining ha bisogno di una GPU (unità di elaborazione grafica) o di un application-specific integrated circuit (ASIC) per configurare un impianto di mining.

Per intenderci, si è possibile fare crypto mining comprando semplicemente le componenti adatte e assemblando un pc di tutto rispetto, con case , gpu e schede di qualità, ma se pensate di farne un business con un solo pc, siete di gran lunga fuori strada. I minatori che riescono a guadagnare davvero grazie a queste pratiche si avvalgono di supercomputer altamente sofisticati e in grado di lavorare a ritmi elevati e su grandi volumi, e che quindi hanno dei costi energetici e di raffreddamento non indifferenti.

I minatori vengono pagati per il loro lavoro di “revisori dei conti”. Il loro lavoro consiste nel verificare la legittimità delle transazioni Bitcoin. Questa convenzione ha lo scopo di mantenere gli utenti di Bitcoin onesti ed è stata concepita dal fondatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Verificando le transazioni, i miner stanno aiutando a prevenire il “problema della doppia spesa”.

La doppia spesa è uno scenario in cui un proprietario di bitcoin spende illegalmente lo stesso bitcoin due volte. Con la valuta fisica, questo non è un problema: una volta che consegni a qualcuno una banconota per acquistare una bottiglia di acqua in un bar non ce l’hai più, quindi non c’è pericolo che tu possa usare la stessa banconota per acquistare il biglietto del tram nella tabaccheria affianco. Sebbene esista la possibilità di falsificare denaro contante, non è esattamente la stessa cosa che spendere letteralmente lo stesso dollaro due volte. Con la valuta digitale, invece, c’è il rischio che il possessore possa fare una copia del token digitale e inviarlo a un commerciante o ad un’altra terza parte conservando l’originale.

In questo, a grandi linee, si sostanzia il lavoro del minatore di criptovaluta. Ma questi sono solo alcuni degli aspetti che riguardano le pratiche di chi intraprende questo business. Quindi, se volete diventare cryptominer, informatevi bene: potrebbe essere molto più complicato di come credete.