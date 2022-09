Chiusura della campagna elettorale a Gaeta: grande partecipazione dei cittadini

Una grande partecipazione si è registrata a Gaeta, presso il Bar Platani, dove si è svolta, mercoledì 21, la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre al termine di una giornata dedicata ad incontrare realtà produttive ed imprenditoriali della città ma soprattutto tanti cittadini i veri protagonisti dell’evento alla presenza degli esponenti di spicco a livello nazionale di Forza Italia e rappresentanti del territorio.

“Una grande emozione concludere la campagna elettorale nella nostra amata Gaeta. Qui è iniziato il mio percorso, siamo cresciuti insieme ed oggi grazie all’opportunità che mi è stata data, possiamo proseguire tutti insieme un cammino con rinnovato entusiasmo e voglia di fare bene per un territorio ancora più grande. Dobbiamo creare quella connessione giusta tra politica e territorio. La vostra partecipazione, così calorosa e numerosa, è la conferma che il territorio vuole essere rappresentato lì dove conta. Per questo motivo il prossimo 25 settembre dobbiamo votare Forza Italia barrando il simbolo al Senato e alla Camera. Diamo forza al nostro territorio e alle persone sfruttando al meglio il PNRR e i fondi europei per dare nuovo slancio all’economia locale e per combattere l’aumento dei costi di energia e materie prime. Il PNRR è una grande opportunità ma dobbiamo saperla sfruttare nel modo giusto. Le condizioni sono cambiate, le necessità degli italiani sono cambiate. Dobbiamo lavorare per un efficientamento dell’utilizzo dei fondi europei, l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime non deve, e non può, più ricadere sulle spalle delle famiglie e degli imprenditori. Dobbiamo trasformare i territori di Latina e Frosinone, valorizzare le ricchezze che abbiamo ma che non sfruttiamo completamente, potenziare e ammodernare le infrastrutture, anche e soprattutto quelle digitali. È di questo che ha bisogno l’ltalia oggi, ed è questa la sfida che noi della coalizione di centro destra vogliamo raccogliere e vincere. Le imprese e i lavoratori sono il cuore pulsante dell’Italia, troppo spesso trascurati da politiche inefficaci. I territori di Latina, Frosinone, tutte le città, i paesi e i borghi che fanno parte della nostra bella terra hanno bisogno di tutele e strumenti concreti, e noi siamo pronti. Con Forza Italia al Governo attueremo il taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori; la tutela del potere di acquisto delle famiglie; più tutele per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le piccole imprese; incentivando l’imprenditoria femminile. Dobbiamo farlo, e insieme possiamo. Il 25 settembre, dai forza al nostro territorio con Claudio Fazzone e Cosmo Mitrano. Barra Forza Italia”.