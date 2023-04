Cinque alunni di Itri alla finale dei giochi matematici alla Bocconi di Milano

Prestigioso risultato formativo per cinque studenti dell’Istituto Comprensivo di Itri che parteciperanno alla finale dei giochi matematici che si svolgeranno alla Bocconi di Milano il 13 maggio 2023. Si tratta di cinque allievi della scuola secondaria di primo grado coordinata dalla dirigente Maria Laura Cecere. Sono Giovanni Masiello, Edoardo Corpolongo, Giulia Iudicone e Gaia La Rocca , alunni della II^ C, seguiti nel loro percorso formativo, per quanto riguarda la disciplina della Matematica, dalla professoressa Mirella Di Ciaccio. Con loro si misurerà nella metropoli meneghina Daniele Speziale della classe III^ A, curato, nella crescita della formazione della particolare materia per cui si misurerà nella prestigiosa gara, dall’ins. Stefania Castri. La gratificante selezione ha inorgoglito sia gli alunni e i loro familiari, sia i docenti e la responsabile della scuola che saluta questo traguardo come l’ennesimo frutto di una didattica illuminata e tanto coinvolgente che ha suscitato l’entusiastica partecipazione dei ragazzi la cui preparazione ha toccato livelli tanto superlativi . Grande merito del risultato va anche a chi ha compiuto tutti i passi per favorire la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Itri nella prestigiosa gara, vale a dire la coordinatrice dei giochi matematici, la professoressa Daniela Presutto.

Orazio Ruggieri