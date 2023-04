Cinquecento Colori: a Gaeta il raduno delle 500 d’epoca

By

Nella mattinata di oggi è andato in scena a Gaeta Cinquecento Colori, il settimo raduno primaverile del Fiat Club 500 Italia, organizzato dal coordinamento Gaeta-Formia.

Circa una cinquantina di macchine d’epoca si sono ritrovate sul lungomare di Serapo, presso lo stabilimento balneare Miramare.

Da lì sono partite alla volta della Chiesa dell’Annunziata, sfilando per le vie della città, per poi fermarsi nella piazzetta adiacente al santuario, esposte in bella vista alla curiosità dei passanti.

Un evento che attira sempre moltissimi appassionati, provenienti da ogni parte d’Italia.

Tanti, infatti, erano gli automobilisti accorsi da diverse regioni, come Lazio, Molise o Campania, per prendere parte alla giornata, nonostante le condizioni climatiche non fossero proprio delle migliori.

Partecipazione confermata anche da Francesco Mignano, presidente del Coordinamento Gaeta-Formia del Fiat Club 500 Italia: “Anche quest’anno siamo contenti di essere riusciti a portare questo evento nella nostra città, che è sempre accogliente, anche quando il tempo non è perfetto. Si tratta di un’occasione incentrata sulla passione e sulla voglia di far conoscere le bellezze di Gaeta ai nostri cinquecentisti, come il Santuario della Santissima Annunziata e la cappelletta d’oro, che hanno potuto visitare questa mattina. Sono proprio queste le motivazioni che spingono i partecipanti a tornare a Gaeta ogni volta con molto piacere”.

Una serie di eventi quella collegata alle 500 d’epoca, che, in effetti, ha sempre riscontrato grande successo e adesione, come nel caso della sfilata dei babbi natale, tenutasi anche quest’anno durante il periodo natalizio.

Questo particolare entusiasmo si è riscontrato nella partecipazione da parte degli appassionati, che come sempre hanno portato allegria e buonumore, colorando la città con le loro macchine variopinte. Un’occasione per scoprire ogni volta Gaeta e coltivare la propria passione più grande.