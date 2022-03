Cocaina e 40mila euro in casa: 70enne arrestato dai Carabinieri

Procedono con incisività e senza sosta i controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e quelli inerenti agli stupefacenti anche sul territorio della Compagnia di Terracina.

Durante i controlli effettuati, ieri 9 marzo, proprio nella città di Terracina, i militari della locale Stazione, coordinati dalla Procura di Latina, procedevano alla perquisizione dell’abitazione di un 70enne del luogo all’interno della quale venivano rinvenuti complessivi 150 grammi circa di cocaina suddivisa in due pacchetti elettrosaldati e in numerose dosi già confezionate, nonchè un apparecchio rilevatore di banconote false.

Singolare è apparsa tuttavia, la presenza di due casseforti di cui una vuota e l’altra all’interno della quale è stata trovata una grande quantità di banconote di vario taglio,

alcune messe in pacchetti termosaldati, risultati poi ammontanti a una cifra complessiva di circa 40.000 euro.

Al settantenne, che percepisce una modestissima pensione, sono state sequestrate altresì due autovetture di cui una di un valore di circa 15mila euro.

L’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina per essere poi associato in carcere, così come disposto dalla Procura di Latina.

Comunicato stampa