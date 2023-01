Cocaina, hashish, marijuana e una “santa barbara” tra pistole clandestine, fucili e 400 munizioni: condannato

S. B., trentenne originario di Latina e tratto in arresto in flagranza di reato dagli uomini della Squadra Mobile di Latina in seguito ad una perquisizione domiciliare eseguita a Latina nel Maggio del 2022, è stato oggi condannato dal Gip del Tribunale di Latina, Dott. La Rosa, a 4 anni di reclusione, che sconterà agli arresti domiciliari.

L’uomo, infatti, assistito dall’Avv. Pasquale Cardillo Cupo, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato per le accuse mosse a suo carico dalla Procura di Latina, che lo vedevano imputato di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), detenzione illegale di numerose armi di fuoco, ricettazione e possesso di munizionamento (circa 400 proiettili di vario tipo).

Il Giudice, dopo la camera di consiglio, ascoltata la requisitoria del Pubblico Ministero, che richiedeva la condanna dell’imputato a cinque anni e sei mesi di reclusione, e la discussione della difesa, condannava il giovane a 4 anni di reclusione e gli concedeva gli arresti domiciliari.