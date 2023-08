Collina a fuoco a Lenola, soccorso anziano ferito

Giornata intensa quella di ieri venerdì 11 luglio per il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.

Già nella mattinata, le squadre ordinarie sul territorio provinciale, sono state chiamate per interventi di Soccorso Tecnico Urgente di vario genere.

Alle ore 13,20 circa un incendio di vegetazione nel Comune di Lenola (Loc. Passignano) ha richiesto l’intervento della squadra VVF AIB di Fondi (11A) per un vasto incendio in collina che minacciava delle culture. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento del D.O.S. VVF. AIB di Fondi che con due elicotteri regionali ha portato a termine l’intervento boschivo.

Durante le operazioni, il personale VVF della 11A prestava soccorso ad un anziano che, probabilmente preoccupato per l’incendio, si era avventurato nel suo uliveto per controllare la situazione. In tale frangente cadeva rovinosamente a terra, ferendosi il capo. Il personale VF, presente in zona, immediatamente in collaborazione anche con i carabinieri forestali e volontari di Protezione Civile, prestavano le prime cure all’uomo per poi trasferirlo in zona sicura e consegnarlo ai sanitari del 118.