Ieri 7 giugno, in Latina, i Carabinieri del comando stazione di Borgo Podgora (LT), al termine di indagini svolte, deferivano in stato di libertà all’a.g. un 22 enne del luogo per il reato di lesioni personali.

Il predetto, per dissidi scaturiti dalla fine della propria relazione sentimentale, colpiva con uno schiaffo ed un calcio la ex compagna anch’essa 22 enne, cagionandole lesioni giudicate guaribili in giorni 4 presso il pronto soccorso del locale nosocomio.