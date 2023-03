Come fa Google Cloud a rimanere al top del settore?

Il cloud continua a sviluppare progressivamente le sue applicazioni. La partita che si sta giocando su questo tipo di servizi è molto complessa perché investe trasversalmente aziende multinazionali, interessi locali, nuove tecnologie. Solo per fare un esempio, il tema dell’intelligenza artificiale, presente da anni nei piani di sviluppo dei diversi attori che lavorano in cloud, negli ultimi mesi è divenuto sempre più centrale con il lancio di prodotti come alcuni chatbot che hanno di fatto messo a disposizione di una grande platea di pubblico un’applicazione pratica di questa tecnologia.

Quali sono le grandi piattaforme di servizi in cloud

A giocare questa partita ci sono molti colossi della tecnologia. Per esempio, tra i grandi player possiamo annoverare Oracle, in grado di gestire elevate quantità di dati, oppure Microsoft Azure, che ha il vantaggio di integrarsi con tutti gli altri servizi di Microsoft, o ancora Google Cloud. Anch’esso ora rappresenta un mix di tecnologie e integrazioni su un numero di applicazioni incredibili, se si pensa a tutto i servizi, come Google VPS, che il colosso Big G è capace di offrire.

Sempre in tema di capacità di integrazione, un altro protagonista del mondo cloud è sicuramente IBM, che riesce con le sue soluzioni a inserirsi facilmente in scenari già esistenti. A tutti questi si aggiunge poi Amazon web Services che sta puntando molto sull’intelligenza artificiale e sul machine learning.

Perché Google è tra i player di riferimento della tecnologia in cloud



Tra i servizi citati, sicuramente Google Cloud è uno di quelli in grado dir rimane ai vertici, per quanto riguarda offerta, qualità, capacità di innovarsi e sviluppare nuove tecnologie. È evidente come Google abbia la possibilità di mettere a sistema tantissime tessere di un puzzle che ogni volta può andare a costruire un ecosistema digitale, con una notevole potenza rispetto a dei suoi competitor. Basti immaginare a quali sviluppi potrebbe avere l’integrazione di uno storage in cloud, con un’intelligenza artificiale integrata nella web search e la creazione di contenuti automatici rispetto agli input delle sue piattaforme di monetizzazione.

L’importanza del tema della sicurezza tecnologia sicura

Google è consapevole che questa partita si gioca anche sul tema della sicurezza, ecco perché così come gli altri grandi player, sa che investire nella protezione dei dati è fondamentale per poter meritare la fiducia delle grandi aziende, necessaria per poter lavorare su tutta una serie di servizi in cloud.

Proporsi come un project partner affidabile

Decisiva è anche la capacità di posizionarsi come un vero e proprio project partner e non solo come un fornitore di servizi: ecco perché Google lavora sempre di più nell’ottica di sottolineare l’affidabilità dei propri servizi e la capacità di integrarsi nell’ecosistema già esistente di un’azienda, così come nel supporto non solo tecnico, ma anche al business, che è in grado di dare tempestivamente e in maniera efficace.

Saper trovare il giusto equilibrio tra tutti questi fattori e sapersi rinnovare costantemente rispetto ai cambiamenti del mercato, sono caratteristiche che da sempre appartengono a Google, che proprio per questo riesce a rimanere ai vertici dei provider di servizi in cloud.