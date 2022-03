Acquisti online: come puoi stare al sicuro dalle frodi?

Dopo la pandemia covid, il mondo è ormai stremato dalla tendenza dello shopping online. Bene, questa è una cosa conveniente che è diventata la preferenza di tutti, ma detto questo, anche lo shopping online è diventato rischioso. Pensa a una situazione in cui hai ordinato un vestito online e quando ricevi il tuo ordine, non hai ricevuto esattamente ciò che avevi ordinato.

Bene, questo genere di cose può riferirsi alla frode dello shopping online. Allo stesso modo, molti altri casi possono toglierti il ​​respiro. Naturalmente, non puoi scegliere di saltare la benedizione dello shopping online. Ed è per questo che ti suggeriamo di conoscere i suggerimenti per proteggerti dalle frodi online. Ecco cosa potresti cercare. Continuare a leggere!

In che modo lo shopping online può essere vulnerabile alle frodi?

Prima di approfondire i suggerimenti, vorremmo spiegare le frodi online che possono capitarti. In generale, lo shopping online ha uno svantaggio: non puoi esaminare fisicamente il prodotto che desideri acquistare. Guardi le foto e poi le ordini senza alcuna valutazione. Naturalmente, non tutti sono sinceri con tutti. E quando ricevi il tuo ordine, può essere qualcosa fuori dagli schemi.

In altri casi, non ricevi la roba originale che merita l’importo che hai già pagato al negozio online. Tuttavia, non solo questo, in alcune situazioni rischiose, il tuo indirizzo dato può anche metterti in pericolo dalle persone sbagliate. Quindi, è fondamentale valutare il sito Web e rintracciare il prodotto originale dal posto giusto.

I modi migliori per stare al sicuro dalle frodi degli acquisti online

Ora, è il momento di parlare dei suggerimenti dei professionisti che ti faranno sentire libero di prendere in considerazione lo shopping online. Di seguito, abbiamo raccolto alcuni dei migliori metodi per proteggerti da frodi e minacce. Continuare a leggere!

Considera solo i siti Web di shopping online affidabili

Quando scorri casualmente su Instagram o altre piattaforme di social media, puoi imbatterti in post sponsorizzati che pubblicizzano il loro nuovo lancio. Tali post contengono un link che ti spinge a visitare il loro sito. Una volta mostrato interesse, tali siti Web faranno del loro meglio per convincerti a prendere una decisione di acquisto persuasiva. Sfortunatamente, molte persone fanno questa cosa e poi non ottengono ciò che hanno visto esattamente nelle immagini. Detto questo, non dovresti mai fare acquisti casuali da siti Web casuali. Dovresti considerare piattaforme affidabili che faranno di tutto per soddisfarti e lo farai.

Parla con il loro servizio di assistenza clienti prima di ordinare

Naturalmente, non puoi attenerti a pochi siti per il tuo intento di shopping online. Spesso vuoi provare qualcosa di nuovo e nel budget, e in un momento del genere puoi considerare siti Web casuali, ma dopo una valutazione precisa. Supponiamo di aver già selezionato un sito Web, esaminato i prodotti prima di premere il pulsante di pagamento e di essere atterrato al servizio di assistenza clienti del sito. Sarebbe utile se facessi domande sul prodotto che stai pensando di acquistare. Ti aiuterebbe a liberare la mente e a concepire suggerimenti sull’affidabilità o meno del sito.

Usa la tecnica Ricerca di Immagini

Ricerca inversa immagini è una benedizione in questo mondo online. È una moderna tecnica dei motori di ricerca che può aiutarti a trovare un prodotto o fonti utilizzando immagini e parole chiave particolari. Questa tecnica utilizza un sistema basato sull’intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti che abbinano un input ai dati già disponibili sul Web e quindi mostrano agli utenti output simili sulla base degli input. Implica che quando ti ispiri a una foto che mostra un prodotto, dovresti rintracciarne l’originalità per trovare il marchio originale e le fonti affidabili che vendono roba di qualità.

Esistono molti modi per eseguire una ricerca tramite immagine. Ma il modo più consigliato è considerare la funzione online ricerca per immagini offerta da SearchEngineReports.Net. Devi trascinare le immagini desiderate e rilasciarle nella barra di input. Una volta fatto ciò, devi scegliere i motori di ricerca preferiti attraverso i quali desideri ottenere risultati. È così che puoi rintracciare prodotti, marchi e fonti originali.

Mai cadere per

Come accennato in precedenza, puoi imbatterti in offerte e sconti che possono spingerti a prendere una decisione di acquisto. Ma, esattamente, questi accordi possono essere una trappola. Quindi, non innamorarti mai di affari di bell’aspetto. Invece, esamina le fonti e poi chiedi ad altri di quell’accordo. Se sembra che molte persone lo abbiano già usato, puoi provarlo.

Fai attenzione ai commenti sul sito o ai commenti sui prodotti

sono il modo migliore per stare al sicuro dalle frodi online. Prima di acquistare qualsiasi prodotto, dovresti considerare di leggere i commenti sui social media sulla loro pagina originale. Bene, la pagina ufficiale può ancora ritardarti con solo buoni commenti. Quindi, sarebbe una buona idea visitare piattaforme e forum di domande e risposte come Quora, Reddit, ecc., Per cogliere l’esperienza di tonnellate di persone.

Parole finali!

Quindi, lettori, questi sono alcuni dei modi migliori per rendere i tuoi acquisti online sicuri e protetti. Puoi abbandonare le frodi online se prendi provvedimenti consapevolmente. Non fidarti mai o affidarti completamente a siti e prodotti che possono essere falsi. Prova a seguire i passaggi sopra menzionati. Tuttavia, la tecnica ricerca tramite immagine è migliore per proteggersi dalle frodi. Quindi, prova a usarlo prima di prendere una decisione di acquisto.