Come scegliere la piscina per bambini: consigli e suggerimenti

I bambini, a partire dalla gestazione, sviluppano una familiarità con l’ambiente acquatico poiché sono circondati dal liquido amniotico che li dondola in base ai movimenti della madre e alle sue vibrazioni cardiache.

Per questo, dopo la nascita, dal terzo mese in poi, è consigliato il mantenimento di questo contatto con l’acqua. L’uso di piscine rappresenta un’ottima soluzione per avvicinare i bambini al mondo del nuoto e permette ai genitori di godersi per esempio un’estate in giardino o al mare vicino ai propri figli che nuotano sereni e in sicurezza.





Cosa influisce sull’acquisto di una piscina?

Questo prodotto offre diverse opportunità che si distinguono in base alle caratteristiche, all’età del bambino e al costo. È importante scegliere il tipo di piscina in maniera funzionale per evitare incidenti sia in acqua che fuori.

In questo caso i portali di comparazione permettono di avere un quadro completo delle migliori opportunità del momento: per esempio, basterà confrontare le piscine per bambini su convenienza.com per rendersi conto delle numerose offerte e tipologie di prodotto che il mercato mette a disposizione.

Per scegliere la piscina giusta è indispensabile per prima cosa tenere in considerazione l’età del bambino e lo spazio disponibile. L’età, come detto, è il primo fattore da valutare poiché la piscina, se il bambino è molto piccolo e non sa nuotare, non dovrà essere troppo profonda. È consigliato inoltre acquistare inizialmente una vasca di dimensioni ridotte, in modo da farlo ambientare al meglio e lasciarlo nuotare in tutta sicurezza.

Altro aspetto da prendere in considerazione sono i dettagli degli accessori della piscina. Se la piscina è profonda è possibile installare un trampolino. Un altro accessorio da valutare attentamente è la pompa che muove l’acqua per favorirne il filtraggio. Ne esistono di due tipi: quelle elettriche sono raccomandate per le piscine più grandi, quelle manuali per quelle più piccole.

I materiali sono un altro fattore importante da considerare quando si ha intenzione di procedere all’acquisto una piscina per bambini. Non si deve valutare solo la convenienza economica del prodotto ma è necessario coniugare qualità al giusto prezzo, proprio per garantire una sicurezza massima.

Il fondo, per esempio, deve essere spesso e non scivoloso per evitare eventuali cadute al bambino. Le scalette, inoltre, possono essere in ferro o in altro materiale, ma dovranno essere dotate su ogni gradino di nastro antiscivolo.

Tipologie di piscine

Al giorno d’oggi sul mercato è possibile trovare diversi tipi piscine, in grado di soddisfare tutte le necessità delle famiglie. Tra i modelli gonfiabili, per esempio, è possibile annoverare quelli che possono essere portati in spiaggia e permettono ai più piccoli di godersi l’acqua e il sole senza che vengano sottoposti ai pericoli delle onde del mare. Sono comodi, economici, facilmente trasportabili, non necessitano di filtri e sono spesso dotati di coperture per evitare scottature.

Esistono poi modelli gonfiabili che hanno forme più particolari, che possono richiamare gli animali maggiormente amati dai bambini più grandi, pensate quindi per un’esperienza di gioco a 360°.

Tra le altre soluzioni si inseriscono anche le piscine con struttura rigida, ideali per essere collocate in spazi più ampi, come per esempio terrazzi e giardini con terreno omogeneo. Naturalmente, questi modelli necessitano di manutenzione periodica per garantire il loro corretto funzionamento: per esempio, è fondamentale controllare il pH dell’acqua e i livelli di cloro prestando particolare attenzione alla pulizia. Su questi modelli possono essere montati trampolini e scalette in base alla profondità e devono essere coperte in inverno per preservarne l’integrità.

Acquistare una piscina è un ottimo investimento per permettere ai bambini di tutte le età di godersi il divertimento in acqua. È necessario solo adottare alcuni accorgimenti per effettuare la scelta migliore e garantire la totale sicurezza dei più piccoli.