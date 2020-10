I bookmakers online sono diventati sempre di più negli anni un punto di riferimento per gli scommettitori italiani, rendendo ancora più solide le realtà dei grandi brand mondiali in ambito internazionale, insieme a nuovi siti scommesse. La possibilità di accedere a quote, mercati ed offerte ovunque ed in qualsiasi momento ha cambiato rivoluzionariamente il mondo di intendere il betting. Insieme ai bookies più famosi, sono nate con sempre maggiore frequenza nuove realtà, entrando nel mercato del betting digitale come dirette competitor.

Sebbene la maggior parte dei siti di betting presenti nel nostro Paese siano tutti facenti capo a solide aziende del settore, bisogna dire però che alcune piattaforme di gioco hanno destato non pochi dubbi sulla propria affidabilità, risultando addirittura illegali. Come si fa quindi a riconoscere la credibilità e l’affidabilità di un sito di scommesse? Come fare a capire quali sono le piattaforme di gioco legali e come evitare eventuali truffe? Scopriamolo in questa breve guida.

Controllare le referenze del sito su ADM

I bookmakers che esercitano in Italia in modo legale sono contraddistinti da un numero, ovvero la licenza rilasciata da ADM ed AAMS che usualmente è riportata nella home page della piattaforma di gioco insieme al logo degli organi di controllo. Insieme al numero di licenza, solitamente si può prendere visione anche dei dati societari, come il numero di Partita Iva e l’indirizzo fisico della società. Queste informazioni addizionali garantiscono la massima trasparenza nel rapporto tra scommettitore e bookmaker.

Qualora si voglia inequivocabilmente controllare la credibilità (quindi di riflesso la legalità) dei bookmakers in questione, si potrà facilmente accedere al sito delle Agenzie delle Dogane e Monopoli, consultando la lista delle società riconosciute in Italia. Questo “albo” è pubblico e facilmente reperibile ed è mirato proprio a rendere quanto più sicuro l’accesso al betting online senza incappare in eventuali truffe o traffici illegali.

Le autorità di controllo in Italia

L’organo che controlla l’operato dei bookies in Italia è l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ( AAMS ), conosciuta anche come Agenzia Dei Monopoli ( ADM ). Esso è di vitale importanza in un regime di mercato libero e concorrenziale, così da poter garantire ai consumatori piattaforme di gioco sicure e legali, grazie al monitoraggio costante dell’operato dei bookies, basato sulle normative ed i regolamenti.

Bisogna tuttavia dire che non tutti i siti di betting in Italia devono per forza sottostare al monitoraggio AAMS. Alcune piattaforme, con sedi legali all’estero e carattere internazionale, vengono seguite da altri organi di controllo che ne garantiscono il fair play a livello internazionale.

Notiamo anche che, qualora il bookmakers voglia essere legale in Italia e quindi riconosciuto e licenzato da AAMS, dovrà utilizzare un dominio italiano (.it) che attesti la sua presenza ufficiale nel nostro Paese.

Protezione dei dati e sicurezza del sito

I bookmakers stessi garantiscono la protezione dei dati degli utenti iscritti sulla loro piattaforma, seguendo scrupolosamente i dettami del GDPR, coadiuvati dall’utilizzo di crittografia di ultima generazione.

Essere ben consci della credibilità e legalità di un sito di scommesse evita quindi spiacevoli ripercussioni su quello che dovrebbe essere un semplice divertimento. E’ facile controllare le credenziali di un bookmaker online e prendere visione di tutte le dotazioni di sicurezza, controllo e monitoraggio.