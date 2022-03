Comunità energetiche a Gaeta, coalizione ‘Insieme con Silvio D’Amante’: “Noi ci siamo”

“Il difficile momento storico ha proiettato l’ambiente come la sfida prioritaria dell’attuale e prossimo decennio. La necessità di ridurre l’impatto ambientale, mai come adesso, si coniuga con il bisogno di contrastare il caro bollette. La Regione Lazio ha messo a disposizione 110 milioni di euro complessivi tra risorse regionali, del PNRR e nuova programmazione dei Fondi UE per la creazione delle Comunità Energetiche. L’iniziativa, portata avanti dall’Assessora regionale alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi, fa si che le Comunità Energetiche rappresentino vere e proprie comunità in cui è possibile per cittadini, enti pubblici, imprese unirsi per costruire insieme impianti di produzione di energia rinnovabile condividendone poi l’energia prodotta. Significa, ad esempio, che in tutti i condomini si può installare un impianto fotovoltaico condominiale sul tetto in modo che tutti gli appartamenti che hanno deciso di far parte della comunità possono condividere l’energia prodotta e avere un consistente risparmio sulla bolletta di circa il 20%. Sole e vento non vogliono essere pagati. Le Comunità Energetiche non si limitano ai condomini e chiunque può farne parte, all’interno di qualsiasi edificio o gruppo di edifici sia residenziali che pubblici o aziendali. La comunità non può diventare un’impresa con scopo di lucro, ma resterà uno strumento per condividere i risparmi derivanti dalla produzione collettiva di energia rinnovabile. Tutte le decisioni relative alla vita della comunità saranno assunte da cittadini ed enti pubblici per stabilire, tra le tante, dove costruire l’impianto, quale tecnologia usare, quanto grande risulterà essere, chi lo progetterà, chi lo costruirà, chi lo monitorerà e come verranno gestiti i benefici tra i membri. I vantaggi non sono solo per i membri della comunità energetica perché aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili contribuisce a far diminuire il prezzo all’ingrosso dell’energia a beneficio di tutti i cittadini.

L’impegno tangibile del MoVimento 5 Stelle di Gaeta e dell’intera coalizione “Insieme con Silvio D’Amante”, sarà discusso e portato avanti con una mozione in consiglio comunale dal consigliere Franco De Angelis, verso il quale rivolgiamo i più sentiti ringraziamenti, per impegnare l’Amministrazione verso la creazione delle Comunità Energetiche sul nostro territorio. Rappresenterà in ugual modo un punto cardine del nostro programma elettorale e della Gaeta che insieme vogliamo realizzare.

Una soluzione concreta, immediata e efficace che renderebbe Gaeta una città più pulita e più giusta.”

(Comunicato stampa Coalizione Insieme con Silvio D’Amante)