Concorsi ASL, la nota del gruppo “Una nuova stagione”

Il Gruppo Politico UNA NUOVA STAGIONE, per voce del suo Consigliere Comunale Emiliano Scinicariello, interviene sulla vicenda dei “discussi” concorsi ASL di cui la cronaca, non solo locale, si sta occupando ormai da giorni, e che vedono coinvolti – tra gli altri – i Presidenti del Consiglio Comunale di Gaeta Pina Rosato (indirettamente) e quello di Minturno Giuseppe Tomao (direttamente), entrambi esponenti del PD.

Premessa d’obbligo: di questi concorsi ASL e dei suoi vincitori “d’élite” si parla ormai da mesi, ma abbiamo ritenuto opportuno non intervenire sino ad oggi per evitare che l’intervento potesse apparire una mera strumentalizzazione ai fini politici e per fugare ogni forma di polemica che potesse far gridare allo “sciacallaggio”; né intendiamo, con questo comunicato, emettere sentenze, cosa che non ci compete e non ci appassiona. Ma non possiamo non esprimere una valutazione politica e morale di fronte all’evidenza delle intercettazioni, che sembrano fugare ogni dubbio sulle dinamiche di quanto accaduto.

Siamo convinti sostenitori della meritocrazia, e leggere che ai fortunati partecipanti venissero chiesti dei “pensierini”, o dati dei suggerimenti sugli argomenti “a piacere” ci ha fatto pensare immediatamente a tutti i figli “meno fortunati”, che studiano anni ed anni in attesa di un concorso che li ha esclusi prima ancora di partecipare.

Per questo motivo UNA NUOVA STAGIONE, unanimemente, chiede con forza le dimissioni della Presidente del Consiglio Comunale di Gaeta PINA ROSATO, a tutela della trasparenza e della terzietà dell’istituzione che la stessa Rosato rappresenta.

Tutto quanto accaduto addolora in sé, ma ancor più in considerazione del fatto che i protagonisti di questa vicenda incresciosa siano esponenti del Partito Democratico provinciale. Quel Partito Democratico che non più tardi di tre anni fa negò il tesseramento a circa quaranta esponenti di UNA NUOVA STAGIONE, rei di non aver sostenuto nel 2017 l’alleanza con Forza Italia e quella che oggi è una maggioranza di cui fa parte anche Fratelli d’Italia.

Iniziamo a pensare, forse maliziosamente, che l’esclusione di UNA NUOVA STAGIONE dalla partecipazione democratica al PD di Gaeta fosse utile ad anestetizzarne le vicende e la propria stessa vita in città, facendo assurgere ad una posizione di forza incontrastata la stessa Rosato, che poi avrebbe potuto spendere il proprio peso politico in altri modi.

Per questo riteniamo necessario non solo che la Rosato si dimetta da Presidente del Consiglio Comunale di Gaeta, ma che sia il Segretario Provinciale del PD Moscardelli ad intervenire pesantemente sulla vicenda, a tutela dell’integrità e dell’estraneità del PD. La Giunta Zingaretti, attraverso l’Assessore Regionale D’Amato ha già detto la sua sulla vicenda, rimarcando che trasparenza e legittimità devono essere elementi essenziali nelle procedure concorsuali. Attendiamo fiduciosi riscontri provinciali.

Il Gruppo Politico UNA NUOVA STAGIONE