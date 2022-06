Condivisione, partecipazione, ascolto, dialogo: Il percorso di Cristian Leccese e della sua squadra

Condivisione, partecipazione, ascolto, dialogo. Ma soprattutto rispetto, concretezza, voglia di fare, competenza, impegno, capacità. Passione. Sei mesi di intenso lavoro, con l’unico obiettivo di proporre e accogliere idee e progetti, con uno sguardo attento sempre rivolto alle richieste, ai bisogni, alle esigenze dei cittadini, anche alle criticità da loro stessi rilevate.

Un percorso meraviglioso per il candidato sindaco Cristian Leccese e la sua squadra, che ha visto nella nascita del LAB32, il Laboratorio Programmatico fortemente voluto dalla coalizione “Avantitutta, per FARE Gaeta ancora più GRANDE”, un punto di riferimento per associazioni, rappresentanti dell’Amministrazione in carica, candidati al Consiglio comunale, imprenditori e tutti coloro che fossero interessati ad apportare il proprio contributo. Un luogo di incontro, uno spazio di discussione e confronto, un’area “coworking”, in cui è stata avviata una grande partecipazione popolare, con l’intento di costruire insieme il futuro della Città, un esperimento decisamente ben riuscito, che proseguirà anche dopo la tornata elettorale.

Frutto dei lavori del LAB32, è stato il Programma di Mandato per Gaeta 2022-2032, denominato “La nostra Rotta”. Una rotta chiara, “la rotta di Cristian”, che indicherà il cammino da percorrere nei prossimi dieci anni di Amministrazione, un programma ambizioso e vasto, con 19 obiettivi da raggiungere, puntando su altrettante tematiche che vanno dalla qualità della vita all’economia del mare, dal lavoro al turismo.

«Negli ultimi mesi – ha dichiarato il candidato sindaco Cristian Leccese -, abbiamo riscontrato, attraverso il LAB32 e il format “Dillo a Cristian”, una straordinaria partecipazione popolare, che ci ha consentito di strutturare nel migliore dei modi il nostro impegno programmatico per Gaeta 2022-2032, il nostro Programma di Mandato. Un programma ambizioso e vasto, che rappresenta la nostra rotta, la nostra punta di diamante, per poter continuare a sviluppare l’economia, a migliorare i servizi della nostra Città e quindi la qualità della vita, per poter ancora valorizzare quello che è il nostro patrimonio, la storia, la natura e il mare, e potenziare un turismo di livello più elevato. Lavoro, ambiente e patrimonio naturalistico, attenzione per i quartieri, ascolto e partecipazione dei cittadini alla vita e alla cosa pubblica, sono solo alcune delle tematiche alle quali abbiamo voluto dare priorità, ma è la capacità di programmare, di realizzare progetti, e soprattutto di attrarre finanziamenti che ci ha contraddistinto in questi dieci anni di Amministrazione, e che dobbiamo continuare a perseguire.

Perché in questi dieci anni – prosegue Leccese -, abbiamo tracciato la rotta del fare, e Gaeta si è proiettata nel futuro. Ma è all’orizzonte che ci attendono delle scommesse ancora più ambiziose: sviluppare il lavoro, in particolar modo giovanile, innalzare il livello di qualità di vita nel nostro territorio, potenziare il welfare in maniera più attenta a chi ha di meno e a chi è in difficoltà. Queste sono le cose che abbiamo nel nostro cuore, siamo un treno in corsa, ormai diventato un punto di riferimento per tutto il comprensorio. Per questo il 12 giugno è importante continuare a dare forza a questo progetto, per realizzare i nostri sogni e far diventare Gaeta ancora più grande!».

Comunicato stampa