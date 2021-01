Coniglio nano Olandese: informazioni, aspettativa di vita e tanto altro!

By

I conigli sono un fantastico animale domestico con cui trascorrere il tempo! Non potrai fare a meno di amarli e prenderti cura di loro. Il coniglio nano olandese è una razza straordinaria, una delle più popolari al mondo.

Cos’è un coniglio nano olandese?

È una razza di conigli domestici nani originaria dei Paesi Bassi.

Dimensioni

Sorprendentemente il coniglio nano olandese è la razza di conigli più piccola, è nota per il suo corpo compatto, le orecchie piccole e il peso da 400 gr a 1,3 kg.

Aspettativa di vita

Questi conigli spesso vivono in media da 7 a 10 anni, ma arrivano anche fino a 12 anni. Fermo restando che chiedere per quanto tempo vivano è una domanda difficile a cui rispondere in poche frasi, ci sono moltissime variabili da prendere in considerazione.

Colori

Questi conigli erano originariamente del tutto bianchi ma nel tempo sono stati incrociati in vario modo e ora sono disponibili in più colori, sia a tinta unita che in varie sfumature

Colori a tinta unita

Nero

Blu

Cioccolato

Lilla (viola pallido)

Bianco con occhi azzurri

Bianco con occhi rosso rubino

Colori sfumati

Perla siamese color fumo

Zibellino siamese

Punta di zibellino

Varie sfumature del marrone

Personalità

La loro personalità è molto simile a quella del coniglio selvatico. Sono pieni di energia e sono molto attenti a ciò che li circonda.

Amano avere giocattoli con cui divertirsi e spesso diventano molto giocherelloni quando sono nell’ambiente giusto.

I conigli nani sono amichevoli?

Quando li abitui a socializzare fin dalla giovane età, dai loro le migliori possibilità di crescere e diventare animali amichevoli. Purtroppo, molti di loro saranno ancora comunque spaventati e cercheranno di non farsi toccare.

Ciò potrebbe far sì che inizino a mordere. Cerca di non spaventarli mai e porta sempre loro dei piccoli bocconcini come premio!

Questo ti aiuterà a creare un rapporto di fiducia e nel tempo non dovresti avere molti problemi visto che smetteranno di aver paura di te.

Salute

Se vuoi che il tuo cucciolo abbia una vita lunga e sana, assicurati di prenderti cura di lui al meglio.

È molto importante tenere a mente la loro fragilità. Sono molto piccoli e hanno ossa molto fragili.

Se cadono, potrebbero facilmente rompersi un osso.

I conigli nani sono buoni animali domestici?

I conigli sono animali domestici fantastici, sono molto divertenti sia per i bambini che per gli adulti.

L’unico problema è che sono molto piccoli e pieni di energia. Sembra che siano molto facili da prendere in braccio, ma non è vero. Questo può renderli difficili da gestire per i bambini più piccoli, pur facendo attenzione.