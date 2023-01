Consigli per stimolare il ciclo

Il ciclo è sempre in ritardo? Come comportarsi quando le mestruazioni si fanno attendere? Se la causa del ritardo è da imputare a una semplice irregolarità e non a una gravidanza o a motivi patologici, esistono alcuni semplici metodi per stimolare il ciclo.

Molte donne che hanno il ciclo irregolare sostengono di soffrire di una sindrome premestruale molto pesante, caratterizzata da dolore addominale, gonfiore, gambe pesanti e malessere generale. Un vero e proprio strazio se si pensa che questa condizione può protrarsi per giorni se non settimane.

Continua a leggere l’articolo per scoprire come stimolare il ciclo!

Perché il ciclo è in ritardo?

Non sempre la mancata comparsa del flusso è da attribuire a un concepimento, scopriamo dunque perché un ciclo può essere in ritardo.

Una volta fugato il pensiero di una gravidanza, è possibile indagare altre ragioni che porterebbe l’organismo a ritardare la comparsa della mestruazione. Tra i fattori che potrebbero causare ritardi nel flusso mestruale troviamo:

stress;

mutamenti di clima;

un’alimentazione scorretta;

l’assunzione di alcune tipologie di medicinali.

Traumi, preoccupazioni, shock o stati d’ansia influiscono negativamente sugli ormoni, agendo sull’ipotalamo e sull’ipofisi, le ghiandole connesse al funzionamento dell’utero. Anche una drastica perdita di peso può causare il blocco del flusso mestruale. Infatti, un disequilibrio dell’assetto alimentare si traduce in un disequilibrio dell’apparato riproduttivo.

Cosa fare, dunque, in questi casi?

I rimedi naturali per stimolare il ciclo

Per stimolare il ciclo, si consiglia di partire dalla tavola. Alcuni alimenti, soprattutto quelli ricchi di fitoestrogeni, come la soia, i legumi, molti tipi di frutta, verdure e cereali integrali, compiono un’azione simile a quella degli ormoni estrogeni.

Anche alcune erbe ricche di fitoestrogeni aiutano il ciclo mestruale. Come la salvia, dotata di un alto potere estrogenico, può essere assunta sotto forma di tisana. Un modo semplice per stimolare il ciclo, una vera coccola per l’organismo. Molto utilizzati anche il mirtillo rosso, il finocchio e il luppolo.

A dare una mano alle donne che soffrono di irregolarità mestruali arriva anche la fitoterapia. Esistono in commercio una varietà di integratori alimentari con effetti benefici non solo sulla regolarità, ma anche per donare sollievo alle donne che soffrono durante le mestruazioni. Per alleviare i sintomi legati alla sindrome premestruale e regolarizzare l’attività dell’apparato riproduttivo femminile, Leonardo Medica ha ideato un integratore di nome Dismen, contenente nutrienti e sostanze che contrastano i disturbi legati al ciclo mestruale come la vitamina B6 che contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale.