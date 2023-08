Consiglio Comunale di Gaeta, approvata all’unanimità la proposta di alienazione degli alloggi ERP del fabbricato “Mazzamariello”

La realizzazione di un sogno atteso da anni da tanti concittadini. È stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, riunitosi nel pomeriggio di oggi, la proposta, da formulare alla Regione Lazio secondo la normativa vigente, di Piano di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), riguardante il fabbricato di proprietà comunale di Mazzamariello. L’approvazione del Piano avverrà con una successiva Deliberazione Consiliare.

Il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2015, infatti, prevede che gli Enti proprietari di immobili di ERP, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, predispongano specifici programmi di alienazione al fine di una più razionale ed economica gestione del patrimonio. Inoltre, la Delibera di Giunta Regionale del Lazio 22 settembre 2020 n. 623, in attuazione del D.l. 24 febbraio 2015, individua le classi di immobili di edilizia sovvenzionata da ricomprendere nei programmi di alienazione sulla base di determinati parametri e a seguito di una relazione di opportunità tra investimento per la riqualificazione e/o messa in sicurezza e valutazione di mercato.

Il patrimonio abitativo complessivo di Edilizia Residenziale Pubblica dell’Amministrazione comunale ammonta a 65 unità abitative – immobile di Mazzamariello, 33 unità; immobile di via Bausan, 4 unità; due alloggi in Vico 19; immobile di via Pio IX, 26 unità –, e nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – periodo 2023/25” il compendio di Mazzamariello è inserito tra i beni immobili da alienare. In relazione al limite delle alienazioni, posto dalla Legge Regionale n. 27/2006, pari al 30% del patrimonio complessivo di ERP, potrà essere attuata la vendita di 20 alloggi: qualora le domande dovessero risultare in esubero rispetto al limite consentito, si darà priorità alle richieste pervenute da parte degli aventi titolo con maggior durata di permanenza nell’alloggio in base all’originaria assegnazione.

Nei casi di mancato acquisto da parte dell’assegnatario, non si darà corso a procedure di mobilità e gli alloggi saranno posti in vendita mediante bandi ad asta pubblica solo qualora si saranno resi disponibili. I proventi delle vendite saranno reinvestiti a favore del miglioramento, della valorizzazione e/o del potenziamento dell’offerta ERP del Comune di Gaeta.

«Emergenza abitativa – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese – e sviluppo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono tra i temi che abbiamo inserito nel programma elettorale e che vogliamo portare avanti sotto tutti i punti di vista. La proposta di Piano di alienazione degli alloggi di ERP riguardante il fabbricato di Mazzamariello, votata oggi all’unanimità dal Consiglio Comunale, è un primo passo che permetterà a molti concittadini di realizzare dopo tanti anni un sogno. Una prima fase ricognitiva della propensione all’acquisto da parte degli attuali assegnatari e degli altri soggetti aventi diritto, infatti, ha portato alla presentazione di ben dodici manifestazioni di interesse. La nostra azione non si fermerà qui, ma proseguirà grazie alla collaborazione con l’ATER, per esempio attraverso la trasformazione dei piani pilotis in unità abitative, come già avvenuto in via Moncenisio, o ancora tramite la costruzione di nuovi immobili ERP in località Muro Torto. Non dimentichiamo, inoltre, la sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, che ha già riscontrato apprezzamento da parte di organizzazioni sindacali e associazioni di proprietari e inquilini. Un ulteriore segnale nella risoluzione di un problema così sentito nella nostra Città».

È stato inoltre approvato l’altro punto all’Ordine del giorno, relativo all’approvazione dello schema di convenzione per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale, che partirà dal prossimo gennaio 2024.