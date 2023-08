Consiglio comunale di Gaeta, approvati assestamento e salvaguardia degli equilibri

Sono stati approvati dal Consiglio Comunale, riunitosi nel pomeriggio di ieri in Aula Consiliare, l’Assestamento Generale di Bilancio e la Salvaguardia degli Equilibri per l’Esercizio 2023, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n° 267/2000, anche grazie alla ottima performance di gestione riscontrata, che attesta come il bilancio del Comune di Gaeta risulti in equilibrio, non siano stati attivati mutui né sia stato fatto ricorso ad anticipi di tesoreria, come sottolineato dal Sindaco Cristian Leccese.

Il Primo Cittadino, inoltre, ha informato la massima Assise cittadina sulla verifica dello Stato di Attuazione delle linee programmatiche, ai sensi dell’art. 21, comma 4 dello Statuto Comunale e dell’art.50, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale.

«Voglio dedicarmi – ha spiegato il Sindaco Leccese – ad alcuni dei punti programmatici più importanti, sui quali abbiamo lavorato nel corso di questo primo anno di mandato.

Partiamo dalla riorganizzazione della nostra macchina organizzativa, che avremmo voluto dotare di una maggiore presenza di dipendenti. Dopo aver operato sul PIAO 2022 e 2023, a breve apriremo le procedure per reclutare personale ed efficientare l’operatività dei dipartimenti. Abbiamo intenzione di puntare anche sulla crescita del personale interno, attraverso progressioni verticali, non solo orizzontali, per migliorare l’expertise e il know how, senza servirsi di consulenti e servizi esterni, per esempio per l’accertamento dei tributi, affrontando scommesse sempre più professionalizzanti e peculiari.

Gaeta, Città dell’Arte, del Mito e del Mare, continua a incentrare il proprio operato sulla cultura, pianificando e incentrando la propria offerta sulla valorizzazione delle nostre tradizioni. L’abbiamo dimostrato con il nuovo format lanciato, Favole di Gusto, continueremo a farlo con Favole di Luce, in cui inseriremo tanti percorsi culturali; abbiamo presentato due candidature, come Capitale Italiana del Libro e Capitale Italiana della Cultura, e ci avvarremo per questo della collaborazione di associazioni, istituzioni e realtà sociali del territorio. Siamo la 21ª città italiana più ricercata sui motori di ricerca e continuiamo ad essere un punto di riferimento nel settore turistico, anche grazie ai tanti grandi eventi organizzati: ricordo il Gaeta Jazz Festival, il Blue Forum – grazie alla straordinaria intuizione della Camera di Commercio Latina-Frosinone -, o format estivi come l’Arena Virgilio. Non dimentichiamo la peculiarità delle nostre spiagge, tra le più sicure, e del nostro mare – per noi core business – la cui qualità viene valutata da enti accreditati come ISPRA e ARPA.

Nell’ambito della sicurezza – prosegue Leccese -, implementeremo il sistema di videosorveglianza già presente, anche attraverso il monitoraggio e rilevamento del flusso veicolare, così come richiesto dal Prefetto. Abbiamo inoltre accolto due istanze presentate dall’Ares 118 per installare sul territorio comunale una sede fissa, per 365 giorni l’anno, e in estate un potenziamento sulla Piana di Sant’Agostino; è stata già avviata una conferenza dei servizi con l’ASL per la realizzazione di una RSA presso il presidio Monsignor Di Liegro, oltre al compimento della struttura, e spero a settembre all’inaugurazione, del centro diagnostico “Cy Twombly”. Nella sicurezza stradale, il protocollo di intesa con Astral ci permetterà di investire sul territorio il 100% di quanto incamerato dalle sanzioni previste dal codice della strada per realizzare lo svincolo su via dei Frassini, mettendo in sicurezza l’incrocio di via degli Eucalipti; il nuovo impianto di illuminazione su tutto il tratto della Flacca, l’implementazione dei marciapiedi e della viabilità pedonale sulla piana di Sant’Agostino, la messa in sicurezza con dissuasori di via Sant’Agostino, e nuovi attraversamenti pedonali rialzati sul Lungomare, visti gli ottimi risultati ottenuti dai precedenti, che hanno fatto constatare una riduzione dell’incidentalità.

In merito alla digitalizzazione, abbiamo provveduto all’acquisto degli spazi cloud e di software gestionali per pratiche edilizie, urbanistica, servizi al cittadino (già partiti quelli per l’asilo nido, per la mensa e per gli abbonamenti dei parcheggi) e ufficio SUAP, che prevediamo di attivare all’inizio del 2024.

Vinta la scommessa del PNRR: abbiamo infatti portato a compimento tutti gli adempimenti necessari, sottoscritto i contratti e rispettato le scadenze riguardo alla rigenerazione urbana dell’ex Avir, al nuovo asilo nido, alla messa in sicurezza e ristrutturazione del Palazzetto di via Marina di Serapo, a nuovi impianti fotovoltaici e alla messa in sicurezza di un tratto del Torrente Pontone per 2,2 milioni di euro. Inoltre, abbiamo ottenuto due finanziamenti per la riqualificazione dell’area mercato, che consentiranno una nuova pavimentazione e la ristrutturazione del manufatto già presente.

Di particolare importanza – ha concluso il Sindaco – è l’urbanistica e l’attenzione verso i comparti edilizi, che ritengo siano la risposta concreta alla residenzialità del nostro territorio. Solo con un progetto congiunto di lottizzazione e di comparti uniti, e parlo dei C1, B3, C4, C3, Monte Lombone e Calegna, arriveremo ad urbanizzazioni che abbiano un senso compiuto, attraverso una funzionalità di viabilità di comparto ma anche intercomunale: mettendo in comunicazione via del Colle con via Calegna e via Calegna con Monte Tortona, oltre a dotare via del Colle di una strada nuova a doppia corsia. Ultimamente, inoltre, abbiamo rinnovato l’accordo sui canoni concordatari, con nuove tariffe che restituiscono maggiori benefici per l’inquilini e vantaggi ai proprietari».

Sono stati inoltre approvati i seguenti punti all’Ordine del giorno:

3. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 12/07/2023 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) – Servizio postale “Affari Generali”.

4. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n°150 del 20/07/2023 ad oggetto: “Variazione d’ urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 – esercizio 2023 (art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) – Finanziamento regionale per il sostegno ai Comuni per la stagione balneare estate 2023.

5. Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l’Esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n°267/2000.

6. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194 comma l, lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.– Sentenza Consiglio di Stato VI Sez. n. 4753/2019 – R.R. n. 2650/2014.

7. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194 comma l, lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.- Sentenza Consiglio di Stato VI Sez. n. 3633/2019 – R.R. n. 2651/2014.

8. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194 comma l, lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.- Sentenza Consiglio di Stato VI Sez. n. 3634/2019 – R.R. n. 2652/2014.

9. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194 comma l, lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.- Sentenza n. 1827/2019 – R.G. 1332/2012 emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro.

10. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194 comma l, lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.- Sentenza n. 833/2022 del Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Lavoro – e successivi atti esecutivi.

11. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio- Art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii – Sentenze giudice di Pace.

12. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194 comma l, lettera a) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. – S4 Molinaro Costruzioni S.r.l./Comune di Gaeta. Decreto Ingiuntivo n. 768/2022 del 20/07/2023 – Tribunale Civile di Cassino.

Sono stati, invece, rinviati al prossimo Consiglio comunale i punti:

13. Servizio di Tesoreria Comunale. Approvazione schema di convenzione.