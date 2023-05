Consiglio Comunale di Gaeta, approvati entrambi i punti all’ordine del giorno

È stata approvata dal Consiglio Comunale, riunitosi oggi in Aula Consiliare, la delibera relativa alla chiusura dell’iter procedimentale per la riattivazione dei lavori della Conferenza dei Servizi, interrotti nel 2019, per l’approvazione del progetto definitivo del Porto Turistico Gaeta-Calegna “Marina di Gaeta”, presentato dalla Società “Marina di Gaeta s.r.l.”.

«Si tratta di una struttura strategica per la Città – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese -, che rientra in un più vasto programma di riqualificazione dell’area interessata. Gaeta può vantare una grandissima tradizione, sia nell’ambito del diportismo che della cantieristica navale, e credo sia necessario fare un passo in avanti per la realizzazione della terza marina cittadina, che potrebbe diventare un punto di riferimento, vista la sua posizione, per tutto il Mar Tirreno. Una fonte di sviluppo che può generare posti di lavoro in maniera diretta e attraverso l’indotto, così come tramite la presenza di strutture commerciali, che non saranno preclusive dell’integrazione con il tessuto storico della città: al contrario, rappresenteranno un’attrattiva per l’ulteriore flusso turistico che la presenza del porto potrà determinare. L’Amministrazione comunale sarà sempre a disposizione per portare avanti questo progetto, per portarlo a tagliare il traguardo».

In merito all’altro punto all’ordine del giorno – la mozione proposta dai Consiglieri D’Amante, Mitrano e Scinicariello, relativa alla richiesta di intraprendere la procedura di acquisizione al patrimonio comunale dell’intera area della ex-Ferrovia, compreso l’edificio della ex-stazione, quale immobile funzionale alla pubblica utilizzazione dell’area, oggetto della vendita -, la Conferenza dei Capigruppo, convocata nel corso del Consiglio Comunale dal Presidente Speringo, ha portato al raggiungimento di un’unanimità di intenti tra maggioranza e minoranza. Attraverso la presentazione e il successivo accoglimento di alcuni emendamenti, si è arrivati ad una votazione condivisa e alla relativa approvazione all’unanimità. In particolare, sono stati eliminati i paragrafi riferiti alla vicenda giudiziaria, spostando l’attenzione solo sull’aspetto politico. Si darà incarico al Dirigente competente, terzo rispetto alla vicenda, di intraprendere la procedura di acquisizione dell’area, qualora si verifichi la sussistenza degli elementi utili a tal fine.

«Grazie alla collaborazione, alla sapienza, all’operatività di tutti i Consiglieri comunali – ha proseguito il Primo cittadino -, oggi abbiamo raggiunto un accordo, un punto di incontro, per guardare all’interesse generale della questione e soprattutto al bene della Città e di tutti i cittadini. Credo sia una cosa molto positiva, perché non solo ci evita discussioni improduttive e “barricate” in Consiglio, ma diventa un messaggio importante anche considerando il tema così rilevante per il nostro territorio. L’avere vedute diverse nel merito non ci ha privato di guardare verso lo stesso obiettivo: preservare e tutelare l’amministrazione civica gaetana. Siamo riusciti a farlo attraverso la definizione di un nuovo testo, con il quale abbiamo potuto esprimerci all’unanimità, scrivendo una bella pagina e acquisendo un ottimo risultato per l’intera Città».