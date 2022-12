Consiglio Comunale di Gaeta, approvato il Documento Unico di Programmazione

Gaeta, 27 dicembre 2022 – È stato approvato dal Consiglio Comunale, riunitosi nel pomeriggio di oggi in Aula Consiliare, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, atto che costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente e presupposto indispensabile e propedeutico per l’approvazione del bilancio di previsione.

«Obiettivo dell’Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco, Cristian Leccese – è di predisporre quelle condizioni favorevoli ad un plurale ed equilibrato sviluppo del sistema socio-economico-territoriale, favorendo la qualità di vita dell’intera comunità. Gaeta è una città dalle molteplici potenzialità di crescita e sviluppo, favorite dalla sua posizione geografica e strategica. La bellezza del suo golfo, la sua storia e la sua cultura rappresentano per noi delle grandi opportunità di crescita e benessere.

La buona e corretta amministrazione rappresenta il punto di riferimento per proseguire nell’attività di sviluppo del territorio, al fine di dotarlo di servizi e infrastrutture sempre più adeguati ed efficienti e corrispondenti alle aspettative del cittadino. Dalla prosecuzione e completamento delle opere avviate, alla creazione di nuove progettualità. Queste le linee guida che l’Amministrazione intende perseguire ponendo solide basi per “traghettare” Gaeta da città dei bisogni a città delle opportunità. L’avviato programma di riqualificazione, non solo strutturale ma anche culturale e sociale del territorio, deve pertanto proseguire per consentire alla città di continuare a crescere».

Le linee programmatiche 2022-2027 si concretizzano nei seguenti punti: Qualità della vita: Gaeta Città da vivere; Lavoro e nuove opportunità per i giovani; Gaeta Smart: innovazione tecnologica e digitalizzazione per la città del Futuro; Sviluppo economico ed economia del mare come strategia di crescita sostenibile; PNRR, infrastrutture strategiche e grandi progetti; Giovani e Formazione: Gaeta Città dei bambini; Sport: veicolo di crescita e formazione, per una maggiore cooperazione, collaborazione, integrazione; Salute e Sociale; Turismo: organizzazione dei servizi e promozione internazionale; “Gaeta: Città dell’arte, del mito e del mare”: un brand per valorizzare il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni; Mobilità sostenibile; Gaeta Green & Pet; Urbanistica: Rigenerazione e Riqualificazione Urbana; Gaeta dei quartieri e valorizzazione dei centri storici; Piana di Sant’Agostino, ex AVIR, Piana di Arzano: le Rotte per il Futuro!; Sicurezza; Gaeta delle Parrocchie e delle Comunità religiose; Gaeta delle associazioni e del volontariato; La macchina amministrativa della Città.

La sezione operativa del DUP comprende, invece, la programmazione in materia di lavori pubblici, di patrimonio, di informatizzazione, di acquisti di beni e servizi, oltre agli strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente.

Inoltre, la massima Assise cittadina ha approvato, ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. A) del d.lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, per l’iscrizione di entrate vincolate e del correlato programma di spesa, preso atto che il Comune ha ricevuto diversi finanziamenti, tra cui fondi PNRR, per i quali le norme contabili e i tempi di attuazione richiedono la tempestiva iscrizione in bilancio delle relative poste.

Relativamente alla gestione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale e degli impianti elettrici e termici degli immobili comunali strumentali, sono state approvate linee di indirizzo per continuare a fare ricorso ad una gestione esterna del servizio, che prevedeva una durata di 9 anni, a partire dal 1° gennaio 2014 e di conseguenza in scadenza il prossimo 31 dicembre 2022. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è infatti garantire e confermare per il futuro la massima efficienza ed efficacia del servizio – che ha raggiunto il 70% di riqualificazione degli impianti di efficientamento ed un risparmio energetico del 40% -, considerando l’opportunità tecnica e il vantaggio economico per l’Ente comunale di realizzare interventi finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale nell’ambito del servizio della pubblica illuminazione e degli impianti energia e calore degli immobili comunali.

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato i seguenti punti all’ordine del giorno:

– Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194 comma l, lettera a) del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i. – Atti esecutivi – Avv. Di Giacomo Anna Rita;

– Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017. Approvazione;

– Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2023/2025.

L’approvazione dei punti 7 e 8, Modifica dello Statuto e del Regolamento, è stata rinviata al prossimo Consiglio Comunale.