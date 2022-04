Consorzi di Bonifica Lazio Sud Ovest, nominato il CDA

Dopo dieci anni di congelamento degli organi dirigenti dei Consorzi di Bonifica in tutta la Regione, da domenica si è tornati all’autonomia gestionale di queste strutture. I consorziati della provincia pontina hanno effettuato questa operazione eleggendo 13 consiglieri, 4 in rappresentanza del Consorzio di Fondi e 9 per quello che va da Terracina ad Aprilia. Questa suddivisione è stata preordinata in questi termini numerici per garantire la rappresentanza nel CdA dei consorziati delle due strutture. Tra cinque anni, al primo rinnovo dell’organo dirigente, non vi sarà alcuna suddivisione numerica fissata a priori ma la composizione dell’organigramma dirigente avrà corpo sulla scorta del responso elettorale che non terra’ conto di blocchi numerici prefissati. Un altro particolare ha riguardato la suddivisione dei votanti per “sezioni”. In tutto ne erano quattro: tre per i possessori di terreno e una per i fabbricati. Ed ecco la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione: Lino Conti, Giuliano Rossi, Luca Zanarella, Stefano Maria Boschetto, Denis Carnello, Antonio Rossi, Marco Francia, Cesare Frateloreto, Adelino Lesti, Pier Paolo Monetti, Cesare Miscio, Argeo Perfili, Samuele Maggiacomo.