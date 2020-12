Contravviene alla quarantena antiCovid cui era sottoposto: contravvenzionato e denunciato

L’approssimarsi delle festività natalizie vede proseguire l’incessante attività di controllo e applicazione della normativa vigente di contrasto all’epidemia del virus Covid – 19, posta in essere dalla Polizia di Stato, coadiuvata dalle altre Forze dell’Ordine.

In particolare nella giornata di ieri, durante uno dei servizi dedicati a tale scopo, gli uomini della Questura di Latina hanno sorpreso fuori dal proprio domicilio un uomo che, in spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo e pur essendo stato sottoposto al regime di quarantena obbligatoria, stazionava tranquillamente all’aperto, fuori dalla propria abitazione, ragion per cui è stato contravvenzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, così come stabilito dalla norma.

Si rammenta come gli operatori di Polizia, nell’espletamento di questa particolare e delicata tipologia di servizio, si avvalgano della indispensabile consultazione di una Banca Dati costantemente aggiornata in collaborazione con le ASL del territorio pontino, in cui confluiscono tutti i dati dei soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2 e di conseguenza sottoposti al regime di quarantena sanitaria.

A tal fine assume particolare rilievo il dato dei controlli effettuati nella sola giornata di ieri sul territorio della provincia pontina da parte di tutte le Forze dell’Ordine impegnate su questo fronte: sono state infatti controllate ben 2165 persone fisiche e 211 esercizi commerciali.