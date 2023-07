Contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace: la proposta di legge del consigliere regionale Cosmo Mitrano

Il Consigliere Regionale del Lazio Cosmo Mitrano è il proponente della proposta di legge sostenuta dai componenti di tutta la maggioranza e finalizzata ad aiutare i comuni singoli o associati che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede dell’Ufficio del Giudice di Pace.

“Da Sindaco – commenta Mitrano – ho portato avanti una battaglia per tutelare la giustizia di prossimità mettendo in campo, insieme al Tribunale ed agli ordini professionali degli avvocati, ogni azione utile per scongiurare la chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace. Un’iniziativa che registrò l’adesione anche di tanti comuni e che ancora oggi garantisce ai residenti del basso Lazio un servizio utile ed indispensabile. Una difficoltà gestionale che in questi mesi ho riscontrato anche in tante sedi di circoscrizioni del Giudice di Pace che insistono sul territorio regionale. Nonostante gli enormi sforzi dei comuni, gli enti non hanno quella forza economica per affrontare i costi di gestione per un corretto funzionamento degli uffici giudiziari soprattutto in quelle zone periferiche maggiormente esposte alla criminalità organizzata”.

Un iter che prosegue speditamente tanto che la proposta di legge è stata assegnata alla I Commissione consiliare – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.

“Con questa proposta – conclude Mitrano – ampiamente condivisa da tutta la maggioranza che sostiene il Presidente Rocca, manifestiamo invece una volontà politica concreta che vedrà la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilire subito i criteri e le modalità per la concessione del contributo”.