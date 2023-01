Controlli NAS a tutela degli anziani

In concomitanza con il periodo delle Festività Natalizie, i Carabinieri NAS hanno intensificato i controlli presso le strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e/o portatrici di disabilità, quali le residenze sanitarie assistite (R.S.A.) e le case di riposo, con lo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza a tutela delle persone indifese. Infatti proprio in questo periodo si rileva un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane presso strutture ricettive, a cui non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche connesso con il godimento di ferie del periodo festivo, che di qualità del servizio fornito.

Nel corso della campagna di controllo, che ha interessato l’intero territorio nazionale, predisposta d’intesa con il Ministero della Salute, sono state ispezionate 607 attività socio-sanitarie ed assistenziali, con particolare attenzione nei giorni festivi di Natale, e Capodanno, anche in periodi serali e notturni.

Nel corso delle verifiche sono state individuate 152 strutture irregolari, tra RSA, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, pari al 25%, sanzionando 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167 mila euro, riconducibili a carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti di validità, irregolarità nella gestione degli stupefacenti, alimenti in cattivo stato di conservazione.

È stata, inoltre, disposta la chiusura di 6 strutture ricettive, risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale, determinando l’immediato trasferimento degli anziani presenti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio.

Controlli strutture sanitarie ed assistenziali (Festività Natalizie, Anziani) NAS CC Latina:

-n. 30 ispezioni complessive;

Provincia di LATINA

-n.19 ispezioni presso Case di Riposo e Comunità Alloggio per Anziani;

-n.13 strutture risultate non conformi per irregolarità circa la posizione autorizzativa, presenza di ospiti in più rispetto al numero autorizzato, carenza di personale addetto all’assistenza, per le quali sono state avanzate n. 5 proposte di sospensione attività e n.8 segnalazioni alle autorità sanitarie locali per il ripristino delle condizioni organizzative, gestionali ed assistenziali. Contestate n.2 contravvenzioni per un importo complessivo di euro 16.666,00

Provincia di FROSINONE

-n.10 ispezioni presso R.S.A., Case di Riposo e Comunità Alloggio per Anziani;

-n.8 strutture risultate non conformi per irregolarità circa la posizione autorizzativa, la presenza di ospiti in più presso la struttura rispetto al numero autorizzato, carenza di personale addetto all’assistenza, per le quali sono state avanzate n. 2 proposte di sospensione attività e n.6 segnalazioni alle autorità sanitarie locali per il ripristino delle condizioni organizzative, gestionali ed assistenziali. Contestata n.1 contravvenzione per un importo di euro 8.333,00.