Controlli nel week-end, denunciato un giovane di Scauri

Nel corso di questo week-end, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia hanno eseguito numerosi servizi di controllo del territorio straordinario finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi intensificati soprattutto al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, conseguendo

diversi risultati: sono state eseguite molteplici perquisizioni personali/veicolari/domiciliari e segnalate alla competente autorità amministrativa numerose persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti sequestrando vari quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish/marijuana e cocaina. Nell’ambito del medesimo servizio, i militari hanno effettuato numerosi controlli avvalendosi della strumentazione idonea per l’accertamento alcolemico, elevando varie contravvenzioni con ritiro di patente.

Infine il N.O.RM.-Sezione Radiomobile, in Scauri di Minturno, hanno denunciato un giovane di Minturno frazione Scauri cl. 84 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti poiché, all’esito di perquisizione veicolare e successivamente domiciliare, veniva trovato in possesso di grammi 0,50 di cocaina, grammi 1,12 di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Comunicato stampa