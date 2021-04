Coronavirus, nel Lazio oggi 1.419 nuovi casi e 32 morti

Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.989) e quasi 2 mila antigenici per un totale di oltre 11 mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 i decessi (+6) e +806 i guariti. “Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 14 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 12 per cento. I casi a Roma citta’ sono a quota 700. Apertura delle prenotazioni per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e 1957) a partire dalla mezzanotte di mercoledi’ 7 aprile”. Lo afferma l’assessore alla Sanita’ e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. Nell’Asl Roma 1 sono 272 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 361 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 145 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 22 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Nella Asl Roma 5 sono 147 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 116 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi con patologie. Nelle province si registrano 356 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 218 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi di 75 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 66 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso gia’ noto o con collegamento familiare. Si registrano cinque decessi di 63, 66, 68, 85 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 56 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi di 63, 72 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra un decesso di 97 anni con patologie.