Cosmo Mitrano: l’aspirante parlamentare punta sulla sanità territoriale (VIDEO)

Cosmo Mitrano è in corsa alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Sindaco di Gaeta dal 2012 al 2022 è ora candidato alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale Lazio 2 di Forza Italia.

Nella videointervista gli abbiamo chiesto del punto programmatico sulla tutela della salute, diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e ritenuto da Mitrano “un punto importante nel programma di FI”.

Tra le proposte del partito, infatti, vi è lo sviluppo della sanità di prossimità e della medicina territoriale, con l’incremento anche di medici e operatori sanitari. Guardando oltre la pandemia, FI ha come obiettivo il ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening.

Pur trattandosi di un tema di interesse regionale, come dichiarato da Mitrano: “sulla sanità io e la mia amministrazione ci abbiamo sempre creduto”. Durante il suo mandato, l’ex sindaco ha avviato iniziative importanti a riguardo: dalla collaborazione tra l’ambulatorio di Gaeta e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù al sistema di prenotazione interno con Asl, medici di famiglia e pediatri.

Per continuare il proprio operato, l’aspirante parlamentare ha in programma un lavoro importante atto a migliorare i presidi di prossimità che “in passato e in maniera scellerata sono stati chiusi e non specializzati, creando una grande difficoltà nell’offerta sanitaria”.

La ricetta per rimpostare il quadro normativo delle politiche sanitarie prevede più risorse e più forza alle regioni. In questo modo, conclude Mitrano “snellendo le liste di attesa e massimizzando l’offerta sanitaria sui vari territori, si può restare ancora più vicino alle esigenze di ogni cittadino”.

Maria Concetta Valente