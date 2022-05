Costretta a prostituirsi per avere l’affidamento del figlio

I Carabinieri della Stazione di Sabaudia, all’esito di articolata attività di indagine, su disposizione del Sostituto Procuratore dott. Antonio SGARRELLA, che dirige l’indagine, hanno tratto in arresto una sessantenne di Terracina accusata del reato di sfruttamento della prostituzione aggravato, in violazione della c.d. legge Merlin, dalle minacce, dall’utilizzo dell’inganno e dallo stato di provocata minorazione psichica della vittima. Nello specifico le investigazioni hanno permesso di accertare come l’odierna arrestata, sfruttando la particolare vulnerabilità e fragilità della vittima, una donna di Sabaudia, a causa di una pendenza giudiziale relativa all’affidamento del figlio, ingenerando nella stessa la convinzione che avrebbe potuto fare da tramite per la positiva risoluzione della controversia legale, l’avrebbe costretta a prostituirsi, ponendola in assoluta soggezione e dipendenza dall’indagata, alla quale la vittima doveva consegnare tutto l’importo guadagnato con l’attività del meretricio, al punto da ridursi a vivere in miserrime condizioni, e dalla quale era controllata quotidianamente, sia per aver contezza dell’effettiva attività della vittima, che del ricavo giornaliero.

Qualora la donna non avesse consegnato quanto guadagnato, o non avesse lavorato continuativamente tutto il giorno, l’arrestata provvedeva subito a minacciare il mancato interessamento nel giudizio ed a porre in essere atti intimidatori, come quello subito dalla vittima nel gennaio del 2021, allorquando fecero esplodere un petardo all’interno della cassetta postale della vittima, dal quale ha avuto inizio l’attività di indagine dei Carabinieri di Sabaudia.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, dove aspetterà di essere sottoposta a processo.