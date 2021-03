Nel corso della odierna mattinata, a Formia, i carabinieri della locale stazione, nel corso di specifico servizio teso al contrasto dei reati in materia edilizia, hanno deferito all’autorità giudiziaria due persone del posto, per aver realizzato una piscina interrata ed opere edilizie in zona agricola sottoposta a vincoli sismici ed in assenza di opportuno titolo concessorio.