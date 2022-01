Covid-19, 6 gennaio: nel Lazio 14.055 nuovi positivi, 1.264 in provincia di Latina

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 110.297 TAMPONI, SI REGISTRANO 14.055 NUOVI CASI POSITIVI (-2.409), SONO 7 I DECESSI (-7), 1.371 I RICOVERATI (+70), 184 LE TERAPIE INTENSIVE (+8) E +1.598 I GUARITI.

* Asl Roma 1: sono 2.538 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 3.514 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 705 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 578 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.407 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.778 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 3.539 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.002 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.264 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 494 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 775 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

6 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 1.472 ricoveri in meno in area medica, 122 in meno in terapia intensiva e 30 decessi in meno.