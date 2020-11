Il Villaggio di Babbo Natale di Gaeta in accordo con L’IPAB SS Annunziata comunica che nel rispetto delle normative Anti Covid 19 quest’anno resterà chiuso.



“Vi diamo appuntamento -dice lo staff- all’anno prossimo con la promessa di arcistupirvi come abbiamo sempre fatto in questi anni. Per i più piccini Babbo Natale riserva comunque loro un abbraccio forte forte così come la Befana sua sorella e non in ultimi gli elfi.