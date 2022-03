Covid-19, l’impegno sul territorio: il ringraziamento di Emeso

L’Associazione Emergenza e Soccorso – Volontariato – ONLUS di Spigno Saturnia ringrazia i propri soci:

“Carissimi Soci tutti, in particolar modo Medici , Infermieri, Ostetriche e Psicologi e Autisti –Soccorritori sento la volontà dal profondo del Cuore di esprimere un doveroso e voluto GRAZIE per tutti gli Sforzi fatti durante questi due anni di Emergenza dovuti alle note criticità del Covid-19. Nonostante le varie problematiche dettate dallo stato emergenziale, l’evoluzione in negativo, i turni massacranti di lavoro, la famiglia e lo stato emotivo di ognuno siete stati perseveranti nell’attività di Volontariato e con elevato spirito di abnegazione sempre pronti alle richieste di Enti e Cittadini proprio perché l’esserci per gli altri è una Nostra Prerogativa. Molteplici sono state le nostre attività dal trasporto sanitario con Ambulanze di Rianimazione di tipo A , al sostegno psicologico telefonico e fino al mese scorso anche l’effettuazione dei Tamponi naso faringei un impegno che vi ha visto protagonisti sul territorio come non mai, divenendo risorsa fondamentale per il territorio”.