Covid-19, tamponi gratuiti per giovani dai 12 ai 30 anni

L’ASL Latina offre a tutti i giovani della fascia di età dai 12 ai 30 anni l’opportunità di effettuare tamponi gratuiti presso i Drive-in aziendali siti in:

👉 Aprilia, località Campoverde SS. 148 Pontina km 46,600;

👉 Latina, ex Istituto Sani Salvemini Viale Le Corbusier 393;

👉 Priverno, Casa della Salute Via Madonne delle Grazie;

👉 Terracina, Ospedale Fiorini Via Firenze, 1;

👉 Gaeta, ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro Via Salita dei Cappuccini;

E’ possibile prenotarsi al link:

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsfhttps://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

scegliendo il drive-in “ESTATE SICURA GIOVANI” della sede desiderata, e il motivo “ESTATE SICURA GIOVANI”.

Non è necessaria impegnativa medica né Password.