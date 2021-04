Covid, 87 Sikh positivi: Bella Farnia zona rossa

“E’ stata istituita la zona rossa per la localita’ di Bella Farnia, come prescritto dall’ordinanza della Regione Lazio, a seguito dei dati raccolti grazie al lavoro svolto dal comitato allargato che si e’ tenuto questa mattina alla presenza della Dg della Asl di Latina, Silvia Cavalli, del presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, della sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi, del sindaco di Latina Damiano Coletta, delle forze di Polizia e in accordo con la Regione Lazio e il Seresmi”. Lo fa sapere la Prefettura di Latina interpellata dall’agenzia di stampa Dire in merito all’ordinanza che prevede la zona rossa per la frazione di Bella Farnia, a dieci chilometri da Sabaudia, dopo i contagi all’interno della grande comunita’ sikh. “E’ stato deciso, in accordo con la Asl di Latina e la Sindaca Gervasi, di spostare le 87 persone risultate positive in un due strutture Covid. Proseguira’ nei prossimi giorni l’attivita’ di screening all’interno degli altri comuni della provincia. Nel frattempo aspettiamo l’esito dei tamponi inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per appurare se esiste un rischio di variante indiana”, e’ stato spiegato. “Nell’incontro in corso con gli altri sindaci stiamo pensando di individuare altre strutture per l’isolamento di nuovi positivi qualora risultasse necessario”, concludono dalla Prefettura di Latina