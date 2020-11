“Oggi 6 casi positivi in più a Formia. Nella nostra città al netto di quanti fortunatamente si sono negativizzati, abbiamo 187 positivi. Di questi 10 si sono rivolti alle cure ospedaliere, ciò nonostante stanno tutti migliorando e presto faranno ritorno a casa. Dei restanti, un centinaio sono asintomatici o pauci sintomatici, e i rimanenti hanno affrontato a casa i sintomi del covid, senza dover ricorrere alle cure ospedaliere. Tra i nostri concittadini positivi, la più anziana è una amabile signora del 1930 che con forza afferma che sta bene e non ha mai lasciato la sua abitazione per proteggere tutti; la più giovane ha appena due anni e ovviamente è quella che è stata meglio tra tutti della sua famiglia. Ogni positivo ha la sua storia, ci sono quelli che vivono totalmente isolati da tutti, quelli che vivono isolati insieme a tutta la famiglia, ma quasi tutti raccontano di essere sollevati di stare bene, ringraziano del fatto che pur avendo incontrato il virus, stanno riuscendo a venirne fuori. Quando poi chiedi se hanno bisogno di qualcosa tutti ti rispondono “no, no conservate questo aiuto per chi sta peggio di me”, con grande spirito di consapevolezza e comunità.”

Così sui social l’aggiornamento del Sindaco di Formia Paola Villa