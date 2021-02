Covid a Spigno, aggiornamento del 7 febbraio

“Registriamo oggi sul territorio comunale un nuovo caso di positività al covid19 e 6 guarigioni, per un totale di 59 nostri concittadini ancora positivi. Domani saranno eseguiti altri tamponi per verificare la probabile negetativizzazione di altri pazienti.

Come dalle previsioni comunicate nei giorni scorsi, se i comportanti assunti in questa settimana sono stati di rispetto verso le disposizioni delle autorità sanitarie, dovremmo avere conferma nei prossimi giorni di una inversione della curva dei contagi.

Il mio appello è sempre quello di far rispettare la contumacia domiciliare dei 14 giorni dall’ultimo contatto, a tutti gli alunni che sono entrati a contatto con un caso positivo. Il rispetto dell’isolamento, non deve per forza scaturire da un ordine delle autorità, ma è un segno di educazione e rispetto civico, in primis verso i propri figli e il proprio nucleo familiare. Abbiamo visto in questi giorni, come il contagio galoppi all’interno della propria famiglia. Interrompere il contagio nella propria famiglia è la prima azione per interrompere i link esterni.

Il 14 febbraio si terrà la giornata dedicata allo screening gratuito su base volontaria rivolto alla popolazione scolastica. Su “base volontaria” significa essere genitori e persone coscienziose, difendere i propri affetti e rispettare la comunità nella quale si vive. Quindi fate sottoporre i vostri figli al test, non invasivo, per aiutare questo paese a uscire da questo momento.

È il momento delle responsabilità. Di tutti.”

Così in una nota il sindaco di Spigno Saturnia