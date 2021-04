“Non ci sara’ nessun cambio, il Lazio rimarra’ arancione. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione, cosi’ come sono in diminuzione i tassi di incidenza su 100mila abitanti. Permane una situazione di pressione sulla rete ospedaliera, ma era inevitabile provenendo da un Rt a 1.3, pero’ ci sono le condizioni per rimanere in arancione”. Lo ha detto a Sky TG24 Alessio D’Amato, Assessore alla Sanita della Regione Lazio