Covid, D’Amato: “Lazio tra regioni con minor tasso di decessi”

“L’Institute for Health Metrics and Evaluation, dell’Università di Washington, ha pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, un importante articolo su “eccesso di mortalità da Covid”. Lo studio esamina le morti a livello globale avvenute tra il 2020 e il 2021 in 191 paesi e territori. Secondo lo studio l’Italia ha un tasso di eccesso mortalità di 227 ogni 100 mila abitanti. La Regione Lazio è tra le regioni italiane con il minor tasso, 169 ogni 100 mila abitanti. Questo dato conferma l’ottimo lavoro svolto da tutte le nostre operatrici e i nostri operatori sanitari nella presa in carico dei pazienti e la grande capacità di resilienza dell’intero sistema sanitario regionale”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.