Covid, D’Amato: “Ringrazio mamma studente Malta per parole su regione”

“Ringrazio sentitamente la mamma di uno dei ragazzi arrivati da Malta a seguito della vacanza studio, che ora si trova insieme ai suoi compagni in un Covid hotel, per le parole che ha speso riguardo all’organizzazione e al ‘trattamento encomiabile riservato agli studenti’. La signora ha voluto inviare una lettera ‘per ringraziare tutte le figure professionali coinvolte che con il loro lavoro ci hanno reso orgogliosi di essere italiani. I ragazzi hanno avuto assistenza immediata, vicinanza e trattamento encomiabile da parte di dottori, infermieri, psicologi e staff dell’albergo. Questo ci sta permettendo di affrontare la distanza con pazienza, fiducia e serenità per quanto possa essere possibile in questa situazione, sappiamo che i ragazzi sono in buone mani’. Voglio esprimere tutta la mia riconoscenza per la mail ricevuta, questo riconoscimento ripaga il lavoro e la dedizione che tutti gli operatori sanitari impegnati nel contrasto alla pandemia stanno mettendo da oltre un anno e mezzo. Mi unisco all’encomio della mamma dello studente e ringrazio i sanitari, la Asl Roma 3 e l’Ares 118 per quanto stanno facendo. Quella al Covid è la lotta di tutti”.

Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.