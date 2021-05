Covid, D’Amato: “Via le mascherine all’esterno da Luglio”

“Le mascherine all’aperto credo che a luglio potremo sfilarle, a patto che le case farmaceutiche rispettino gli impegni presi sui vaccini: oggi nel Lazio un cittadino su 3 ha avuto la prima dose, il 16% il richiamo. Quando avremo una copertura intorno al 30% con la seconda dose, e del 60% per la prima, si potranno togliere all’esterno”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, in un’intervista a Il Messaggero. Per quanto riguarda l’idea di organizzare degli ‘open day’ per non sprecare le dosi di Astrazeneca, D’Amato ha sottolineato che “l’esperimento a Rieti e’ andato molto bene, pensiamo possa essere un modello riproponibile in tutto il Lazio, a stretto giro. Dobbiamo fare in modo che ci sia un’adesione ordinata, senza assembramenti. Pensiamo di allargare la platea ai 40enni”.