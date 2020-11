“Oggi 27 positivi al covid nel Comune di Formia, 236 in tutta la provincia di Latina. Ogni persona positiva comparsa oggi in piattaforma, risulta in quarantena da almeno una settimana, molti anche da più tempo. Tra il tampone antigenico e quello molecolare, molte persone sono costrette ad aspettare tanti giorni. Nell’aggiornamento della piattaforma di oggi del Comune di Formia, abbiamo 270 persone positive in totale, di cui 265 curate a casa. Fortunatamente si è abbassato il numero dei ricoveri in ospedale. Il virus sta colpendo indistintamente uomini e donne e non sta privilegiando una fascia di età in particolare. I bambini sono quelli che reagiscono meglio e i bambini di Formia positivi al virus stanno tutti a casa e fortunatamente tutti abbastanza bene. Molte sono, tra questi 270, le persone in attesa di negativizzarsi e senza alcun sintomo. Dalla prossima settimana ci incontreremo sia con i medici di famiglia che con i pediatri per organizzare punti di drive-in in città, affinché i tempi di diagnosi di positività si abbassino e soprattutto si possano avere più punti per sottoporsi ai tamponi, dando anche più celermente le risposte. Inoltre tra lunedì 23 e mercoledì 25 ci incontreremo con i dirigenti scolastici e i rappresentanti di istituto per affrontare le diverse criticità tra informazioni non corrette, periodi di quarantena, attivazione della DAD e attenzione ai ragazzi diversamente abili. Tante sono le difficoltà, ma anche tante le collaborazioni e la voglia di trovare le soluzioni. Continuiamo a tenere alta l’attenzione, continuiamo soprattutto a proteggere i più fragili che meritano gli sforzi di tutta la nostra comunità. Si va avanti e insieme”

Così sui social il primo cittadino di Formia