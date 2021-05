Covid Lazio, Zingaretti: “Ridotta mortalità anziani, ce l’abbiamo fatta”

“Rispetto all’obiettivo prioritario di abbattere il tasso mortalita’ degli anziani, ce l’abbiamo fatta. Rispetto a un anno fa i dati raccontati dalla dottoressa Davoli (direttrice del dipartimento Epidemiologia del Lazio, ndr) rappresentano una svolta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa. “Questo vuol dire che il vaccino funziona ed e’ stato molto importante alla vigilia del periodo estivo e della riapertura mettere in sicurezza chi rischiava di prendere il covid e di morire per questo- ha aggiunto Zingaretti- Questo e’ stato il nostro assillo nella condizione della campagna vaccinale per vaccinare tutti il piu’ presto possibile, ma di piu’ chi rischiava la vita”.

L’esito della Campagna vaccinale sta avendo ripercussioni molto buone anche sul tasso di mortalità. Sono stati resi pubblici i dati della sorveglianza sulla mortalità COVID-19 condotta dalla Regione in collaborazione con il DEP Lazio e il SERESMI che conferma che nel Lazio il tasso di mortalità è sceso in tutte le classi d’età. In modo particolare, sugli anziani il numero dei decessi si è quasi dimezzato nelle ultime due settimane. Il dato relativo agli over 90 conferma che la mortalità è passata da 76.6 per 100.000 registrata nelle settimane 12 – 25 aprile a 44.8 nelle settimane 26 aprile – 9 maggio. Per la classe di età 80 – 89 si è passati da 37.7 nelle settimane 12 – 25 aprile a 22.8 nelle settimane del 26 aprile – 9 maggio. Nei 65 – 79 anni il tasso è passato da 17.2 nelle settimane 12-25 aprile a 10.1 in quelle 26 aprile – 8 maggio. Infine, sono stati resi pubblici i dati dello studio pubblicato dal DEPLazio condotto sulle persone over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale, in questo caso è emerso che la mortalità per Covid-19 si è ridotta del 95%.