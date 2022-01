Covid nel Lazio: 14.821 nuovi positivi, 13 decessi e 7.081 guariti

“Oggi nel Lazio su 14.821 tamponi molecolari e 87.107 tamponi antigenici per un totale di 110.232 tamponi, si registrano 14.821 nuovi casi positivi (-493), sono 13 i decessi (-13), 1.945 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (-1) e +7.081 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a roma città sono a quota 7.488. Oggi in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Vaccinarsi in gravidanza e’ importante. Attiveremo una serie di iniziative, insieme alle società scientifiche per promuovere la vaccinazione in gravidanza. E’ un elemento di sicurezza”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Oltre 12,2 milioni di vaccini complessivi, superate le 3 milioni di dosi booster effettuate, pari al 63% della popolazione adulta. Sono oltre 100 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. L’obiettivo entro fine mese- spiega- e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta’.Ieri sono state effettuate 54 mila somministrazioni di vaccino. Nel Lazio superata quota 12,2 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3 milioni sono dosi di richiamo pari al 63% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose”.

OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA A SANT’EUGENIO: Si terrà il 2 febbraio prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza e in allattamento presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

DOMANI 23 GENNAIO NUOVO OPEN DAY DOSI BOOSTER: Sold out l’open day di domani 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP per le dosi booster con vaccino Pfizer. Open day anche presso le strutture aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi), Asl di Latina e Asl di Frosinone.

ECCO DATI ASL: Asl Roma 1: sono 2.766 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 3.049 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 3: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 4: sono 676 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 5: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 6: sono 1.849 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 3.660 NUOVI CASI: Asl di Frosinone: sono 1.049 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl di Latina: sono 1.561 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Rieti: sono 485 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Viterbo: sono 565 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.