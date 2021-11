Covid, nel Lazio 716 nuovi casi su 39060 test e 7 decessi

“Oggi nel lazio su un totale di 39.060 tamponi, si registrano 716 nuovi casi positivi (+52), 7 i decessi (+1), 474 i ricoverati (+26), 60 le terapie intensive (+3) e +416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a roma città sono a quota 296. Valore rt in rialzo a 1.29 era atteso. Incidenza in rialzo a 63 per 100 mila abitanti. La soglia di rischio e’ moderato, l’occupazione della rete ospedaliera e’ sotto controllo. E’ necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino j&j si procede a prescindere dall’eta’ trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Si puo’ accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinaliincremento delle vaccinazioni +17% in questa settimana rispetto alla scorsa, con una prevalenza della terza dose al 59%, la seconda al 32% e la prima dose al 9%”.

“Il rialzo del valore RT a 1.29 era atteso- ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – L’incidenza è in rialzo a 63 casi per 100mila abitanti. La soglia di rischio è moderato, l’occupazione della rete ospedaliera è sotto controllo”.

* Asl Roma 1: sono 109 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 113 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 74 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 77 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 239 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.